Почти 2% квартир в России пустуют: почему это проблема для всех?

Порядка 2% жилых помещений в России пустуют: собственники там не живут и не сдают их. В новостройках не продана почти половина квартир. По оценке гендиректора Фонда «Институт развития экономики» Александра Пузанова, из 68 млн жилых помещений частными домохозяйствами занято лишь 59 млн, передает « РГ ».

Потенциально пустующих — около 9 млн, но реально неиспользуемых и востребованных — 1–1,5 млн (1,5–2%), в основном в городах. Причины разные: инвестиционные покупки, наследство, ожидание ремонта или продажи. В нестоличных регионах — отток населения. Гендиректор «Жилсервис Орловского района» Елена Орлова отмечает: в старом фонде Орла и райцентров доля брошенных квартир достигает 10–15%, а в новостройках реальная заселенность может быть 60–70% при юридической продаже 98%.

Проблема осложняет работу ЖКХ. Пустые квартиры ветшают, возможны аварии: если прорвет подводку, вода будет литься часами, пока УК не вскроет дверь с полицией. Собственники копят долги, а плановая замена стояков превращается в спецоперацию. По словам эксперта Ольги Смирновой, в некоторых домах до 30% квартир не проданы, и застройщик не спешит платить за коммуналку. Если пустует более 10–15% жилфонда, бизнес-модель УК становится убыточной. В крупных городах пустующие квартиры сокращают предложение аренды и не способствуют стабилизации ставок. Гендиректор бюро «Мастер’с план» Юлия Зубарик добавляет: некоторая вакантность рынку нужна, но когда ее много, страдает городская инфраструктура — меньше жителей, клиентов у магазинов, меньше людей в общественных пространствах.