«Поднял на уши всех»: как Михаил Пономарев искал пропавшую в Чечне съемочную группу

Коллега вспомнил, как по новостям прошла информация о пропаже съемочной группы: его никто не мог найти, а сам он возвращался поздно ночью обходными путями во Владикавказ. У гостиницы к нему подбежал сторож, и по телефону он услышал Пономарева — тот, по словам собеседника, «поднял на уши и на ноги всех», пытаясь понять, где искать коллегу и его группу. Мужчина подчеркнул, что такое не забывается. По его словам, Михаил мог совершать поступки, на которые другие бы не осмелились: он защищал коллег перед начальством и помогал им сохранить работу в 90-е. Пономарев ушел из жизни 19 октября на 58-м году. Причиной смерти его дочь Мария назвала инфаркт. Церемония прощания состоялась в Москве у Миусского кладбища, на ней присутствовали только родные, близкие и коллеги-журналисты. Место похорон не уточняется.