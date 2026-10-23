«Поднял на уши всех»: как Михаил Пономарев искал пропавшую в Чечне съемочную группу

Коллега Пономарева: журналист искал пропавшую в Чечне съемочную группу

Общество

Коллега бывшего ведущего программы «Вести» Михаила Пономарева рассказал, как журналист искал его во время работы в зоне боевых действий в Чечне. Об этом передает корреспондент «Абзаца». По словам мужчины, съемочную группу задержали военнослужащие внутренних войск РФ, а Пономарев делал все возможное, чтобы отыскать «пропавших» друзей.

Коллега вспомнил, как по новостям прошла информация о пропаже съемочной группы: его никто не мог найти, а сам он возвращался поздно ночью обходными путями во Владикавказ. У гостиницы к нему подбежал сторож, и по телефону он услышал Пономарева — тот, по словам собеседника, «поднял на уши и на ноги всех», пытаясь понять, где искать коллегу и его группу. Мужчина подчеркнул, что такое не забывается. По его словам, Михаил мог совершать поступки, на которые другие бы не осмелились: он защищал коллег перед начальством и помогал им сохранить работу в 90-е. Пономарев ушел из жизни 19 октября на 58-м году. Причиной смерти его дочь Мария назвала инфаркт. Церемония прощания состоялась в Москве у Миусского кладбища, на ней присутствовали только родные, близкие и коллеги-журналисты. Место похорон не уточняется.

Читайте также

Атака БПЛА ВСУ на Подмосковье в ночь на 23 октября: сколько уничтожено БПЛА — последние новости

ДТП по сценарию мошенников: ВСС раскрыл три популярные схемы обмана страховщиков

Сколько нужно откладывать, чтобы получать на пенсии ₽50 тыс. в месяц

Сколько нужно откладывать, чтобы получать на пенсии ₽50 тыс. в месяц

Поздняя диагностика: В Томской области растет число тяжелых случаев рака

Пластик против ветра: дачники Подмосковья придумали, чем прижать укрытия

Пластик против ветра: дачники Подмосковья придумали, чем прижать укрытия

Активисты Подмосковья передали участникам СВО автомобили, стройматериалы и теплые вещи

Активисты Подмосковья передали участникам СВО автомобили, стройматериалы и теплые вещи

До метро «Физтех» и МЦД: где в Подмосковье пойдут 6 новых автобусов

Как выбрать и купить автомойку-робот для бизнеса: советы и рекомендации

Как выбрать и купить автомойку-робот для бизнеса: советы и рекомендации

Деньги вернут всем: организаторы несостоявшегося шоу Канье Уэста раскрыли детали выплат

Эксперты разошлись в прогнозах по ключевой ставке в России

Эксперты разошлись в прогнозах по ключевой ставке в России

Новая станция на карте Петербурга: где зарезервировали место для «Фарфоровской»

Натяжной потолок или покраска: что выгоднее в долгосрочной перспективе

Натяжной потолок или покраска: что выгоднее в долгосрочной перспективе

Добавьте mosregtoday.ru в избранное