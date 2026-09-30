Подняли тариф без спроса? Юрист Манько объяснил, как вернуть деньги

Юрист Александр Манько в беседе с « Абзацем » напомнил, что операторы связи не вправе повышать стоимость тарифов без согласия абонентов. По его словам, при изменении цен компании обязаны соблюсти три условия.

Оператор должен предупредить об изменении минимум за 10 дней до введения новых тарифов, известить абонентов на своем сайте и через личное текстовое сообщение, обычно СМС, а также дать возможность либо согласиться на новые условия, либо расторгнуть договор без штрафов.

Если тариф подорожал, а эти требования не были выполнены, следует написать в поддержку и заявить, что пользователь не давал согласия и не получал уведомлений. Клиенты вправе вернуть разницу за весь период незаконных списаний, ссылаясь на статью 16 Закона РФ «О защите прав потребителей». При отказе Манько советует обращаться в Роспотребнадзор.