«Похвала католичеству» на уроке о других религиях: что возмутило священников

«МК»: священники осудили урок с похвалой католичества и критикой православия

Общество

Священники назвали нежелательной ситуацию в учебном заведении, где преподаватель хвалил католичество и критиковал отдельные православные традиции. Об этом стало известно жителям Амурской области, передает «МК на Амуре».

По данным источника, занятия велись в рамках предмета о нехристианских религиях, однако преподаватель предлагал проводить литургию полностью на русском языке и советовал читать современные католические толкования Евангелия.

Священнослужители подчеркнули, что преподавание в церковных учебных заведениях нельзя доверять людям, которые недостаточно знают православное вероучение. Верующим посоветовали обращаться к признанным церковным учебникам. Таким образом, по мнению священников, ситуация требует внимания к содержанию образования и квалификации преподавателей, а не только к формальному соответствию программы.

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