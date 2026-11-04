«Похвала католичеству» на уроке о других религиях: что возмутило священников

Священники назвали нежелательной ситуацию в учебном заведении, где преподаватель хвалил католичество и критиковал отдельные православные традиции. Об этом стало известно жителям Амурской области, передает « МК на Амуре ».

По данным источника, занятия велись в рамках предмета о нехристианских религиях, однако преподаватель предлагал проводить литургию полностью на русском языке и советовал читать современные католические толкования Евангелия.

Священнослужители подчеркнули, что преподавание в церковных учебных заведениях нельзя доверять людям, которые недостаточно знают православное вероучение. Верующим посоветовали обращаться к признанным церковным учебникам. Таким образом, по мнению священников, ситуация требует внимания к содержанию образования и квалификации преподавателей, а не только к формальному соответствию программы.