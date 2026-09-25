Биолог Дмитрий Сафонов в беседе с « Абзацем » предупредил, что подкармливание диких белок может обернуться для человека бешенством, сальмонеллезом, лептоспирозом и другими заболеваниями. По его словам, отсутствие прививки от бешенства в таком случае может привести к смертельному исходу.

Эксперт пояснил, что сами грызуны не склонны к агрессии, но, привыкая кормиться с рук, теряют страх перед человеком и могут укусить. Резкое или неосторожное движение, особенно при попытке накормить животное, способно пробудить инстинкты и спровоцировать укус. Главную опасность Сафонов видит именно в бешенстве. Белки не являются основным резервуаром вируса, но могут заразиться и передать его человеку через укус: возбудитель содержится в слюне. В этом случае необходима экстренная вакцинация — без нее исход летальный. Кроме того, в рану с грязью или пылью может попасть возбудитель столбняка, тяжелого заболевания, поражающего нервную систему.

Биолог добавил, что в полости рта белок содержатся различные бактерии. После укуса микробы способны вызвать нагноение и воспаление лимфоузлов. Такой контакт также несет угрозу заражения лептоспирозом и токсоплазмозом. Белки переносят на себе блох и клещей, которые могут перейти на человека; клещи служат переносчиками энцефалита. Грибковые инфекции, например стригущий лишай, также часто возникают после контакта с дикими животными.