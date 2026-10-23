Краска для волос способна вызывать аллергию, предупредил в разговоре с RT врач Владимир Болибок. По его словам, основным аллергеном в составе большинства стойких красок является парафенилендиамин (PPD).

Реакция на краску может быть разной — от легкого зуда до состояний, угрожающих жизни. Самая распространенная — аллергический контактный дерматит, то есть аллергическая реакция замедленного типа: симптомы появляются не сразу, а через 12–48 часов после окрашивания, иногда даже через несколько недель.

Болибок отметил, что не стоит игнорировать тревожные сигналы при покраске. Если после окрашивания возникли зуд, покраснение или отек, не следует ждать, пока ситуация разрешится сама, заявил эксперт. Таким образом, врач призывает внимательно относиться к реакции организма на краску и не откладывать обращение за помощью при появлении симптомов.