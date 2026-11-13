«Прагу» не продают: собственник опроверг слухи о сделке и рассказал о реставрации

Собственник здания бывшего ресторана «Прага» на Арбате не начинал процесс продажи, и никаких ценовых предложений не существует. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в компании ООО «СЗ „МФК Прага“, которая выступает владельцем и застройщиком здания. В компании заявили, что информация о начале продажи не соответствует действительности, а значит, и ценовых предложений быть не может.

Там отметили, что работы по сохранению объекта культурного наследия начаты самостоятельно. Приоритетом для собственника названы бережное восстановление памятника и возвращение москвичам его привычной функции — ресторана, кулинарии и кондитерской. По данным компании, в тесном взаимодействии с архитекторами, специалистами по реставрации и департаментом культурного наследия Москвы проделана большая работа по подготовке проекта сохранения и приспособления здания к современному использованию, а реставрация фасадов уже началась.

Таким образом, по словам владельца, речь идет не о подготовке к продаже, а о реставрации: объект остается у текущего собственника, а заявления о возможной сделке в компании опровергают.