Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой отказаться от повышенных тарифов на связь между Россией и Китаем. Копия письма имеется в распоряжении СМИ.

По мнению депутата, отказ от повышенных тарифов позволит россиянам и китайцам пользоваться мобильным интернетом и совершать звонки без необходимости покупать SIM-карты местных операторов или оформлять eSIM. Это особенно упростило бы поездки туристам, предпринимателям и студентам, а также позволило бы сохранить привычный доступ к цифровым сервисам во время пребывания в другой стране. Для реализации инициативы, считает Афонин, следует оценить технические возможности отмены роуминга.

В качестве первого шага парламентарий предложил договориться о специальных тарифах для абонентов российских и китайских операторов: они могли бы включать фиксированные пакеты минут и интернет-трафика по цене, сопоставимой со стоимостью туристических SIM-карт. Такой вариант, по мнению депутата, улучшит условия связи для путешественников и деловых людей еще до полной отмены роуминга. Таким образом, речь идет о поэтапном подходе: сначала специальные тарифы, затем — оценка возможности полностью убрать роуминговые надбавки.