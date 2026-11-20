Прощайте, живые дикторы: Шереметьево переходит на голосовое сопровождение пассажиров, созданное нейросетями
Замгендиректора Ильин: Шереметьево внедрит систему оповещений на базе ИИ
Аэропорт Шереметьево планирует полностью завершить внедрение автоматизированной системы звукового информирования на базе искусственного интеллекта до конца 2026 года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель гендиректора по информационным технологиям воздушной гавани Дмитрий Ильин в рамках XX Международного форума «Транспорт России».
По словам представителя аэропорта, новая система пришла на смену предыдущей, которая, несмотря на российское происхождение самого ПО, опиралась на иностранные операционные системы и базы данных. Обновленный комплекс работает полностью автономно: алгоритмы ИИ генерируют голосовые сообщения в реальном времени при поступлении новой информации, исключая необходимость участия живых дикторов. Кроме того, система самостоятельно определяет оптимальные зоны для трансляции объявлений внутри терминалов.
Проект входит в четверку особо значимых инициатив, утвержденных правительственной комиссией. На данный момент внедрение находится на финальной стадии, а официальный ввод в промышленную эксплуатацию ожидается в ближайшее время.