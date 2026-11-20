Аэропорт Шереметьево планирует полностью завершить внедрение автоматизированной системы звукового информирования на базе искусственного интеллекта до конца 2026 года. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщил заместитель гендиректора по информационным технологиям воздушной гавани Дмитрий Ильин в рамках XX Международного форума «Транспорт России».

По словам представителя аэропорта, новая система пришла на смену предыдущей, которая, несмотря на российское происхождение самого ПО, опиралась на иностранные операционные системы и базы данных. Обновленный комплекс работает полностью автономно: алгоритмы ИИ генерируют голосовые сообщения в реальном времени при поступлении новой информации, исключая необходимость участия живых дикторов. Кроме того, система самостоятельно определяет оптимальные зоны для трансляции объявлений внутри терминалов.

Проект входит в четверку особо значимых инициатив, утвержденных правительственной комиссией. На данный момент внедрение находится на финальной стадии, а официальный ввод в промышленную эксплуатацию ожидается в ближайшее время.