«Просто надо о чем-то писать»: антрополог Дробышевский считает проблему медведей раздутой

Проблема выхода медведей к людям в России преувеличена, заявил в беседе с « КП-Петербург » антрополог Станислав Дробышевский. По его словам, подобное случается раз в несколько лет, а информационный шум вокруг темы объясняется тем, что «просто надо о чем-то писать». Ученый сравнил: за один день в Петербурге машины сбивают больше людей, чем за год медведи убивают по всей стране.

Дробышевский напомнил, что медведи практически не влияли на антропогенез: два вида эволюционировали в разных частях планеты. Хищники развивались в Евразии и Северной Америке, а люди — в Африке. При этом, по данным из текста, с начала года в России ликвидировали более 3,4 тыс. медведей, представлявших угрозу для людей, преимущественно в Сибири и на Дальнем Востоке. В Сибирском федеральном округе отстрелили не менее 2,2 тыс. животных: больше всего в Красноярском крае — 898, в Иркутской области — не менее 414, в Туве — 263, в Хакасии — 204.