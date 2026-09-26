Птичья костка 29 сентября: что можно и нельзя делать в день Ефимия?

29 сентября православные верующие отмечают день Ефимия, который в народе называют Птичья костка. Как пишет ИА ЕЛЬ , название не связано с религией: гадание на птичьих костях к церкви не относится. В этот день семьи за ужином рассматривали косточки от съеденного мяса птицы — курицы, индейки, утки или гуся. Если на них было много жира, ждали снежную зиму, а желтоватый оттенок предвещал оттепель.

Праздник приходится на 29 сентября, последнее воскресенье года. Считается, что в этот день нужно приложить усилия для крепкого здоровья на весь год. Рекомендуется готовить блюда из птицы и капусты, квасить капусту, мыться в бане и наблюдать за птицами. Не стоит рыбачить, отправляться в дальний путь и начинать новые дела. День также знаменует последнее пение птиц и их подготовку к отлету на зимовку.