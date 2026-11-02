Сахар подскочил один раз? Эндокринолог объяснил, когда паниковать рано

Однократное повышение уровня сахара в крови не обязательно означает развитие сахарного диабета или других серьезных нарушений. Об этом Zvezdanews рассказал врач-эндокринолог Алексей Калинчев. По его словам, для более точной оценки состояния организма следует проверять гликированный гемоглобин, который отражает среднюю концентрацию глюкозы примерно за три месяца.

Специалист объяснил, что результаты домашнего глюкометра могут существенно отличаться от фактических показателей, а концентрация сахара зависит от питания и способна меняться даже в течение нескольких дней: после определенного рациона показатель может оказаться повышенным, а на следующее утро вернуться к норме. Отдельные измерения, подчеркнул врач, не дают полного представления об углеводном обмене. Более информативным Калинчев считает анализ на гликированный гемоглобин: если результат превышает 6,5%, он рекомендует обратиться к специалисту для выяснения причин отклонения.

Эндокринолог также назвал факторы риска диабета второго типа — избыточную массу тела и наследственную предрасположенность, отметив, что даже значительное ожирение не означает обязательного возникновения заболевания. На ранних этапах нарушения нередко поддаются коррекции за счет изменения питания и повышения физической активности. Калинчев заметил, что если человек всю жизнь следил за сахаром, а показатель повысился только сейчас на фоне лишнего веса и гиподинамии, бояться заранее не стоит. При этом он предостерег от самостоятельного выбора методов коррекции: при устойчивом повышении глюкозы дальнейшие действия нужно определять вместе с эндокринологом.