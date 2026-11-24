В театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова 23 ноября прошел закрытый показ спектакля «Васса» по первой редакции пьесы Горького. Постановку осуществила младшая дочь Михалкова Надежда, идея вернуть на сцену раннюю версию текста принадлежит самому Никите Сергеевичу. Об этом сообщает KP.RU .

В спектакле заняты несколько представителей династии: Анна Михалкова исполнила одну из главных ролей, а внук режиссера Андрей Баков впервые вышел на театральную сцену. Роль Вассы сыграла народная артистка Ирина Розанова, ее брата Прохора — Михаил Ефремов. Также в постановке участвуют Дарья Белоусова и Николай Ефремов.

Среди зрителей были близкие участников. Мужа Надежды Михалковой, губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслана Кухарука, и ее детей Нину и Ивана заметили в зале. Анну Михалкову пришли поддержать муж и дочь.

После показа аплодисменты не смолкали долго, Надежду Михалкову засыпали цветами. На сцену с букетом вышел и ее 13-летний сын Иван, а затем обнял двоюродного брата Андрея Бакова.