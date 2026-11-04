Сфотографируйте ценник: пять шагов, которые помогут не переплатить в магазине

Если стоимость товара на кассе оказалась выше суммы, указанной на ценнике, закон на стороне потребителя. Об этом « Абзацу » рассказал вице-президент международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев.

По его словам, продавец обязан рассчитать клиента по объявленной цене. Хрулев сослался на статью 10 закона «О защите прав потребителей», которая обязывает продавца своевременно сообщать достоверную цену и условия покупки, и на статью 500 ГК РФ, согласно которой покупатель оплачивает товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора. С 1 сентября закон также обязывает продавца размещать ценники с наименованием товара и ценой.

Перед предъявлением претензий юрист посоветовал убедиться, что ценник относится именно к выбранному товару. При расхождении стоимости можно заявить кассиру о желании приобрести вещь по выставленной цене, а в случае отказа — вызвать старшего кассира или администратора. Кроме того, эксперт рекомендовал сфотографировать ценник крупным планом вместе с товаром на полке.

Если покупка уже оплачена, необходимо сохранить чек и потребовать у магазина возврат разницы. При отказе следует передать продавцу письменную претензию в двух экземплярах с отметкой о принятии, приложив копии чека и снимков, после чего направить жалобу в Роспотребнадзор.