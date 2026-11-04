Сфотографируйте ценник: пять шагов, которые помогут не переплатить в магазине

Юрист Хрулев: если цена на кассе выше ценника, закон на стороне покупателя

Общество

Если стоимость товара на кассе оказалась выше суммы, указанной на ценнике, закон на стороне потребителя. Об этом «Абзацу» рассказал вице-президент международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев.

По его словам, продавец обязан рассчитать клиента по объявленной цене. Хрулев сослался на статью 10 закона «О защите прав потребителей», которая обязывает продавца своевременно сообщать достоверную цену и условия покупки, и на статью 500 ГК РФ, согласно которой покупатель оплачивает товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора. С 1 сентября закон также обязывает продавца размещать ценники с наименованием товара и ценой.

Перед предъявлением претензий юрист посоветовал убедиться, что ценник относится именно к выбранному товару. При расхождении стоимости можно заявить кассиру о желании приобрести вещь по выставленной цене, а в случае отказа — вызвать старшего кассира или администратора. Кроме того, эксперт рекомендовал сфотографировать ценник крупным планом вместе с товаром на полке.

Если покупка уже оплачена, необходимо сохранить чек и потребовать у магазина возврат разницы. При отказе следует передать продавцу письменную претензию в двух экземплярах с отметкой о принятии, приложив копии чека и снимков, после чего направить жалобу в Роспотребнадзор.

Читайте также

«Мы не допустим руин». В Баварии восстановят бывший чайный домик Гитлера

«Мы не допустим руин». В Баварии восстановят бывший чайный домик Гитлера

Авторынок 2026: Стартовали продажи гибрида Avatr 07 и кроссовера UMO 8

«Станут золотыми людьми». Лукашенко пригрозил армией нарушающим дисциплину рабочим

«Станут золотыми людьми». Лукашенко пригрозил армией нарушающим дисциплину рабочим

Мужчины убили подростка на охоте и избежали СИЗО

Мужчины убили подростка на охоте и избежали СИЗО

Запасов хватит: Примводоканал гарантировал стабильную подачу воды зимой

Оценка Минстроя: круглосуточный мониторинг снизил число сбоев с теплом и водой

Ноябрь 2026: казанцы получат больше выходных, чем остальные россияне

Ноябрь 2026: казанцы получат больше выходных, чем остальные россияне

Атака БПЛА ВСУ на Нижегородскую область 23 октября: сколько уничтожено БПЛА — последние новости

Разбор операции в соцсетях: Моссуд наложил штраф на клинику за снимки пациентки

Живая связь поколений: ветераны комсомола встретились с юными карбышевцами в Красногорске

Живая связь поколений: ветераны комсомола встретились с юными карбышевцами в Красногорске

Синоптики спрогнозировали до +6 градусов и снег в Подмосковье 3 ноября

Синоптики спрогнозировали до +6 градусов и снег в Подмосковье 3 ноября

Поели — и живот раздуло: о каких заболеваниях говорит тяжесть после еды

Поели — и живот раздуло: о каких заболеваниях говорит тяжесть после еды

Добавьте mosregtoday.ru в избранное