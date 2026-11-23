В Якутске все школы и учреждения дополнительного образования переводятся на дистанционный режим работы сроком на две недели. Ограничительные меры вступают в силу 23 ноября и продлятся до 5 декабря 2026 года. Решение принято санитарно-противоэпидемической комиссией города на фоне резкого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 47-й неделе текущего года в Республике Саха зафиксировано 14 272 случая респираторных инфекций. Этот показатель превышает установленный эпидемический порог на 20%. В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой под запрет также попадают все детские кружки, секции и культурно-массовые мероприятия. ‎Ведомство обратилось к родителям с просьбой обеспечить режим изоляции для школьников и строго контролировать соблюдение введенных ограничений ради сохранения эпидемиологического благополучия.

Параллельно в регионе продолжается кампания по вакцинации. К концу 47-й недели 2026 года прививки от гриппа сделали более 405 тысяч жителей Якутии, включая свыше 171 тысячи несовершеннолетних и 234 тысячи взрослых.