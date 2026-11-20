Французские правоохранительные органы начали расследование в отношении 77-летнего актера Жерара Депардье и 70-летнего писателя Мишеля Уэльбека по подозрению в групповом изнасиловании. Как передает телеканал BFM, инцидент предположительно произошел в декабре 2018 года на съемочной площадке фильма «Спа», где оба мужчины играли главные роли.

По словам потерпевшей, во время работы над эпизодом в гостиничном номере Уэльбек удерживал ее на кровати, пока Депардье совершал действия сексуального характера. Актриса утверждает, что сразу же после случившегося сообщила о произошедшем продюсерам картины.

Впоследствии режиссер Гийом Никлу принял решение вырезать спорную сцену из финальной версии фильма. В качестве компенсации женщине предложили другую роль и гонорар в размере 45 тыс. евро. Официальное заявление в полицию пострадавшая подала только в мае 2025 года.