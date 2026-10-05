Скрежет зубами во сне, или бруксизм, может быть не просто привычкой, а сигналом нарушений в работе организма. Об этом в беседе с «Радио-1» рассказала стоматолог и ортодонт Яна Дьячкова. По ее словам, организм нередко пытается что-то сообщить.