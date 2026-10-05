Скрежет зубами во сне — не привычка, а сигнал: стоматолог объяснила, чем опасен бруксизм
Стоматолог Дьячкова: бруксизм может быть сигналом нарушений в организме
Скрежет зубами во сне, или бруксизм, может быть не просто привычкой, а сигналом нарушений в работе организма. Об этом в беседе с «Радио-1» рассказала стоматолог и ортодонт Яна Дьячкова. По ее словам, организм нередко пытается что-то сообщить.
Если не обращать внимания, последствия накапливаются: стирается эмаль, появляются сколы, повышенная чувствительность зубов, боли в челюсти, головные боли, нарушается сон.
Дьячкова отметила, что бруксизм может быть связан с гипертонусом жевательных мышц, нарушением прикуса, дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, стрессом, тревогой и нарушениями сна. Лечение обычно подбирают комплексно, пациенту могут потребоваться консультации невролога, остеопата или психотерапевта. Защитная капа помогает сохранить зубы, но не всегда устраняет причину проблемы, подчеркнула врач.