Скрежет зубами во сне — не привычка, а сигнал: стоматолог объяснила, чем опасен бруксизм

Стоматолог Дьячкова: бруксизм может быть сигналом нарушений в организме

Общество

Скрежет зубами во сне, или бруксизм, может быть не просто привычкой, а сигналом нарушений в работе организма. Об этом в беседе с «Радио-1» рассказала стоматолог и ортодонт Яна Дьячкова. По ее словам, организм нередко пытается что-то сообщить.

Если не обращать внимания, последствия накапливаются: стирается эмаль, появляются сколы, повышенная чувствительность зубов, боли в челюсти, головные боли, нарушается сон.

Дьячкова отметила, что бруксизм может быть связан с гипертонусом жевательных мышц, нарушением прикуса, дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, стрессом, тревогой и нарушениями сна. Лечение обычно подбирают комплексно, пациенту могут потребоваться консультации невролога, остеопата или психотерапевта. Защитная капа помогает сохранить зубы, но не всегда устраняет причину проблемы, подчеркнула врач.

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