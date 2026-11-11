Скрытые консерванты: Роскачество проверило тысячу товаров и нашло проблему не там, где ждали

Роскачество: производители часто скрывают консерванты на упаковке

Общество

Роскачество проанализировало результаты исследований более тысячи товаров из десятков категорий за последние 11 лет. Выяснилось, что опасное превышение допустимой концентрации консервантов фиксируется крайне редко, однако производители часто скрывают наличие таких добавок на упаковке, что нарушает права потребителей, особенно аллергиков и астматиков.

К консервантам относятся вещества под индексами Е200–Е299 — бензойная, сорбиновая и уксусная кислоты, диоксид серы и сульфиты. В ведомстве пояснили, что сами по себе эти компоненты разрешены и безопасны при соблюдении дозировки, а угрозу несет лишь их переизбыток или отсутствие маркировки в составе.

Случаи превышения нормативов за годы проверок выявлялись единично — в томатной пасте, красной икре, горчице и ломтиках лосося. Системная проблема обнаружилась только в категории сушено-вяленой рыбы: нарушения нашли у четверти проверенных образцов. При этом консерванты практически отсутствуют в обычных консервах благодаря стерилизации в автоклавах, а также в муке, крупах, макаронах, кофе, чае и многих замороженных товарах; в молочной продукции без добавок их использование прямо запрещено законом.

После ревизий многие предприятия корректируют производство: из икры «Корсаков» исчез выявленный в 2021 году уротропин, а после замечаний лишние консерванты перестали добавлять в творог «Савушкин хуторок», сметану «Пестравка» и сгущенное молоко «Главпродукт».

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