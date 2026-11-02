Сменил фамилию и возит туристов: в Новороссийске заметили экс-инспектора ДПС, осужденного за нападения на женщин

SHOT: в Новороссийске заметили осужденного за нападения экс-инспектора ДПС

Общество

В Новороссийске после освобождения поселился бывший инспектор ДПС Артур Косицын, осужденный за нападения на женщин. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал SHOT. По данным источника, мужчина сменил фамилию на Самойлов и теперь подрабатывает перевозкой туристов из аэропорта и поездками по местным достопримечательностям.

В начале 2000-х Косицын нападал на молодых женщин, чаще всего в подъездах. По версии следствия, он угрожал жертвам шилом, спрятанным в милицейском жезле. Ему вменяли 39 эпизодов, включая изнасилования и попытки изнасилования, а также угрозы убийством. До службы в ГУ МВД РФ по Московской области Косицын работал в столичной милиции, откуда его уволили за плохое поведение. После освобождения из ИК-13 в Свердловской области он, по данным канала, пытался найти работу на Урале, а затем переехал на юг.

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