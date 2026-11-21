В черте Воронежа зафиксирован случай бешенства у дикой лисы, вышедшей к людям. Лабораторные анализы подтвердили наличие опасной инфекции, о чем сообщила городская ветеринарная служба. В связи с инцидентом специалисты настоятельно рекомендуют владельцам домашних животных проверить актуальность прививок у своих питомцев.

Зараженные особи часто утрачивают естественный страх перед человеком, приближаются к жилым постройкам и демонстрируют аномальное поведение, что создает прямую угрозу для населения. Вирус передается через слюну при укусе или контакте с поврежденными кожными покровами и слизистыми оболочками, поражая центральную нервную систему. Без экстренной медицинской профилактики заболевание неизбежно приводит к летальному исходу.

Воронежская область сохраняет статус неблагополучной территории по данному заболеванию. Основными природными резервуарами инфекции выступают дикие плотоядные, в частности лисы и енотовидные собаки. Ветеринары предупреждают: при встрече с животным, проявляющим признаки болезни (обильное слюнотечение, шаткая походка, нехарактерная ласковость или агрессия, попытки есть несъедобные предметы), категорически запрещено пытаться его поймать или оказать помощь.

В случае укуса необходимо немедленно промыть рану водой с мылом в течение 15 минут и срочно обратиться в травмпункт для назначения курса экстренной профилактики. Пострадавшего домашнего питомца следует изолировать и доставить к ветеринару. Для предотвращения распространения инфекции государственные ветучреждения Воронежа проводят бесплатную вакцинацию собак и кошек, в том числе в формате выездных мероприятий. Подробности можно уточнить по телефону городской ветслужбы: 8 (473) 222-60-45.