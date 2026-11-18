В Приморском крае из-за аномального снегопада и гололеда введен режим повышенной готовности: вузы переведены на дистанционное обучение, а школьникам и воспитанникам детских садов предоставлено право свободного посещения.

Как сообщает портал «Царьград. Санкт-Петербург» со ссылкой на Telegram-канала Baza, непогода существенно осложнила транспортную ситуацию в регионе. На дорогах фиксируются массовые ДТП, а маршруты общественного транспорта регулярно прерываются из-за застревания автобусов в снежных заносах. Власти Владивостока ограничили въезд в город большегрузного транспорта и настоятельно рекомендовали водителям воздержаться от поездок без крайней необходимости. Работодателям также посоветовали отпустить персонал домой до окончания официального рабочего дня.

Для ликвидации последствий стихии к расчистке улиц привлечено около 180 единиц спецтехники и свыше 280 дорожных рабочих. В вечерние часы организован вывоз снега с ключевых магистралей. Однако синоптики предупреждают о сохранении неблагоприятных условий: в ближайшие дни в регионе ожидаются продолжительные осадки и шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду, что будет дополнительно затруднять движение транспорта и работу коммунальных служб.