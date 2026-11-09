Союз отцов жестко раскритиковал эпатажную выходку Ксении Собчак

Новое откровенное появление Ксении Собчак в соцсетях вызвало резкую критику со стороны председателя Союза отцов Новосибирской области Сергея Майорова, который усмотрел в поступках телеведущей следствие дефицита родительского внимания в детстве. Об этом сообщает Om1 Новосибирск .

Поводом для публичного осуждения стали недавние снимки журналистки в экстравагантном наряде, напомнившие общественникам резонансную «голую» вечеринку. По мнению главы новосибирского отделения Союза отцов, корни подобного эпатажа следует искать в прошлом. Майоров отметил, что на формирование характера медиаперсоны могли повлиять как тяжелая атмосфера 1990-х годов с ее размытыми моральными ориентирами, так и отсутствие должного мужского воспитания.

Общественник сослался на статистику, согласно которой подавляющее большинство отклонений в поведении подростков связано с формальным участием отцов в их жизни. В качестве главной разгадки поступков Собчак он назвал отсутствие в детстве четких границ дозволенного. При этом спикер подчеркнул, что непростое детство не служит индульгенцией для взрослого человека.

Особую тревогу у представителя родительского движения вызывает дурной пример, который медийные персоны подают подрастающему поколению. Подростки могут копировать вызывающий стиль и хамство в ответ на критику, считая это нормой. В качестве противоядия общественник предложил формировать жесткий общественный иммунитет, показывая, что подобное поведение недостойно уважения. Главным же решением проблемы Майоров считает развитие осознанного отцовства, при котором папа участвует в жизни ребенка не только материально, но и непосредственно — в школе, на секциях и за семейным столом.