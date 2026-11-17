Для компенсации сезонного дефицита освещения сомнолог Роман Бузунов рекомендует применять лампы полного спектра белого света. В беседе с изданием kp.ru эксперт пояснил, что курс светотерапии оптимально начинать в осенний период и завершать с наступлением весны.

По словам специалиста, данные устройства максимально точно имитируют естественное солнечное излучение. Врач обратил внимание на модели с возможностью регулировки: сине-белый спектр наиболее действенно подавляет синтез мелатonина, способствуя быстрому пробуждению, повышению общего тонуса и улучшению эмоционального фона.

Дополнительно к светотерапии медик допустил прием витамина D, однако подчеркнул, что назначение конкретной дозировки должно происходить исключительно после сдачи анализов крови и очной консультации с лечащим врачом. Самостоятельный подбор препаратов в данном случае недопустим.