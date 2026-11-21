Суши вместо овощей: как российские туристы заставили египетские отели полностью переписать меню и изменить анимацию
Эксперт Шаркави: туристы из РФ обеспечивают 40% иностранного потока в Хургаде
Гостиничный сектор египетских курортов на Красном море переживает подъем благодаря стабильному притоку туристов из России. По данным коммерческого директора сети Baron Hotels & Resorts Ахмеда Шаркави, российские гости обеспечивают около 40% всего иностранного турпотока в Хургаде, передает «Турпром».
Чтобы удовлетворить запросы этой аудитории, отели радикально меняют меню и развлекательные программы, добавляя суши, морепродукты и привычные для россиян блюда вместо традиционных европейских овощных рационов.
Эксперт по египетскому рынку Фуад эль Гохари объяснил, что крупные отели используют систему зонирования для комфортного размещения гостей разных национальностей. Для россиян и туристов из СНГ в шведский стол обязательно включают супы (борщ, куриный с лапшой), каши, красную рыбу и роллы. Немецким и скандинавским туристам предлагают зоны с овощами на пару, цельнозерновым хлебом и сырами, британцам — классический завтрак с беконом и фасолью, а итальянцам — станции live-cooking с пастой и пиццей.
Различия касаются и анимации: вокруг центральных бассейнов работают русскоязычные ведущие с активными конкурсами, тогда как в зонах Relax (16+) предпочитают тишину европейские гости. Персонал отелей отмечает, что россияне ценятся за высокую трату денег на экскурсии и допсервисы, хотя иногда критикуются за языковой барьер и большие порции еды. Европейцы же обеспечивают отелям стабильность благодаря раннему бронированию, но реже покидают территорию курорта.