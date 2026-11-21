Гостиничный сектор египетских курортов на Красном море переживает подъем благодаря стабильному притоку туристов из России. По данным коммерческого директора сети Baron Hotels & Resorts Ахмеда Шаркави, российские гости обеспечивают около 40% всего иностранного турпотока в Хургаде, передает « Турпром ».

Чтобы удовлетворить запросы этой аудитории, отели радикально меняют меню и развлекательные программы, добавляя суши, морепродукты и привычные для россиян блюда вместо традиционных европейских овощных рационов.

‎Эксперт по египетскому рынку Фуад эль Гохари объяснил, что крупные отели используют систему зонирования для комфортного размещения гостей разных национальностей. Для россиян и туристов из СНГ в шведский стол обязательно включают супы (борщ, куриный с лапшой), каши, красную рыбу и роллы. Немецким и скандинавским туристам предлагают зоны с овощами на пару, цельнозерновым хлебом и сырами, британцам — классический завтрак с беконом и фасолью, а итальянцам — станции live-cooking с пастой и пиццей.

Различия касаются и анимации: вокруг центральных бассейнов работают русскоязычные ведущие с активными конкурсами, тогда как в зонах Relax (16+) предпочитают тишину европейские гости. Персонал отелей отмечает, что россияне ценятся за высокую трату денег на экскурсии и допсервисы, хотя иногда критикуются за языковой барьер и большие порции еды. Европейцы же обеспечивают отелям стабильность благодаря раннему бронированию, но реже покидают территорию курорта.