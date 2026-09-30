«Светлый и трепетный»: подруга Соседова рассказала, каким он был на самом деле

Певица Шведова: Сергей Соседов был светлым и трепетным человеком

Общество

На церемонии прощания с музыкальным критиком Сергеем Соседовым его подруга, певица и актриса Ирина Шведова рассказала о его характере. По ее словам, Соседов был очень эмоциональным человеком, передает «Абзац».

Шведова отметила, что тяжело терять таких чистых людей. Она запомнила его светлым и трепетным человеком, который умел плакать, выражать чувства, открывать душу и не стеснялся говорить в лицо то, что думает.

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