«Светлый и трепетный»: подруга Соседова рассказала, каким он был на самом деле
Певица Шведова: Сергей Соседов был светлым и трепетным человеком
На церемонии прощания с музыкальным критиком Сергеем Соседовым его подруга, певица и актриса Ирина Шведова рассказала о его характере. По ее словам, Соседов был очень эмоциональным человеком, передает «Абзац».
Шведова отметила, что тяжело терять таких чистых людей. Она запомнила его светлым и трепетным человеком, который умел плакать, выражать чувства, открывать душу и не стеснялся говорить в лицо то, что думает.