Сжечь, а пепел закопать там, где не ходят: что делать со старым деревянным крестом с могилы близкого
Иерей Посыпкин: лучше сжигать старый крест с могилы, а пепел захоронить
При благоустройстве могилы семьи часто заменяют временный деревянный крест постоянным памятником, и судьба старого креста вызывает споры. В архивной публикации журнала «Фома» иерей Роман Посыпкин объяснил, как поступить с крестом, утратившим назначение.
Священник рекомендовал сжечь деревянное изделие, а пепел захоронить там, где по нему не будут ходить люди. Такой подход связан с уважением к одному из главных символов христианства. Если организовать утилизацию самостоятельно невозможно, можно обратиться в администрацию кладбища и уточнить порядок обращения с подобными предметами.
Протоиерей Андрей Ефанов в другом разъяснении напомнил, что при замене памятника нужно сохранить изображение креста или установить на могиле новый крест.