При благоустройстве могилы семьи часто заменяют временный деревянный крест постоянным памятником, и судьба старого креста вызывает споры. В архивной публикации журнала « Фома » иерей Роман Посыпкин объяснил, как поступить с крестом, утратившим назначение.

Священник рекомендовал сжечь деревянное изделие, а пепел захоронить там, где по нему не будут ходить люди. Такой подход связан с уважением к одному из главных символов христианства. Если организовать утилизацию самостоятельно невозможно, можно обратиться в администрацию кладбища и уточнить порядок обращения с подобными предметами.

Протоиерей Андрей Ефанов в другом разъяснении напомнил, что при замене памятника нужно сохранить изображение креста или установить на могиле новый крест.