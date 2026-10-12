Термос может отравить: терапевт Кондрахин предупредил о скрытой опасности

Использование плохо промытого или недостаточно просушенного термоса может привести к отравлению и аллергии. Об этом « Абзацу » предупредил терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, за деревянной пробкой также следует ухаживать, чтобы избежать пагубных последствий.

Кондрахин объяснил, что пользователи емкостей часто пренебрегают тщательной гигиеной. Высокая влажность внутри термоса служит подходящей средой для размножения бактерий, а деревянная заглушка может стать площадкой для плесени. В итоге споры попадают в чай, кофе или бульон. Врач отметил, что если залить в термос кипяток, часть микробов погибнет, но другая часть может остаться. Этой оставшейся части микроорганизмов иногда достаточно, чтобы спровоцировать отравление и пищевую инфекцию. Это означает, что микробы жили внутри, дождались момента, не сварились от термической обработки и попали в напиток вместе с конденсатом. Споры плесени также чреваты аллергией.

Кондрахин пояснил, что отравление или аллергия могут проявиться не сразу, и человек уже забудет, чем навредил здоровью. В случае с супами и бульонами скорость распространения микробов увеличится, поскольку белковая пища — идеальная среда для их питания и размножения. Если в недостаточно чистом термосе побыл суп или бульон, для организмов появляется еда, их становится больше, но мы этого не видим. Пока человек ждет возможности открыть емкость, микробы уже формируют колонии. Кишечная палочка, например, делится раз в 11 минут, а дальше демонстрирует экспоненциальный рост.

Локальные исследования научных сотрудников Института дезинфектологии ФБУН «ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора подтверждают способность термосов накапливать микроорганизмы. В 2023 году специалисты изучили семь образцов термосов и бутылок. Анализ смывов показал, что количество микроорганизмов во всех емкостях достигало до 10 тысяч КОЕ. Наибольший рост колоний зафиксировали в образцах сложной конструкции после многолетнего использования.