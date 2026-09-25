Тимати ответит в суде? Глава ФПБК Бородин готовит иск за оскорбления

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин готовит иск о защите чести и достоинства к рэперу Тимати. Об этом общественник рассказал « Абзацу ». Поводом стали нецензурные высказывания артиста в социальных сетях.

По словам Бородина, юридическая команда уже работает над документами, а подготовка займет от двух до четырех дней. Разбирательство, подчеркнул он, пройдет строго в официальном порядке.

Бородин заявил, что от Тимати никто ничего другого и не ожидал, но ответ будет дан исключительно в рамках правового поля. Как только документы оформят — на это потребуется два-три дня, — иск направят в суд.

Конфликт разгорелся после того, как общественник раскритиковал музыканта за покупку люксового автомобиля Bugatti стоимостью около полумиллиарда ₽ и призвал ответить за демонстрацию роскоши. В ответ Тимати публично оскорбил главу ФПБК, использовав нецензурную лексику.