Тимати ответит в суде? Глава ФПБК Бородин готовит иск за оскорбления

Глава ФПБК Бородин: готовит иск к Тимати за нецензурные высказывания

Общество

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин готовит иск о защите чести и достоинства к рэперу Тимати. Об этом общественник рассказал «Абзацу». Поводом стали нецензурные высказывания артиста в социальных сетях.

По словам Бородина, юридическая команда уже работает над документами, а подготовка займет от двух до четырех дней. Разбирательство, подчеркнул он, пройдет строго в официальном порядке.

Бородин заявил, что от Тимати никто ничего другого и не ожидал, но ответ будет дан исключительно в рамках правового поля. Как только документы оформят — на это потребуется два-три дня, — иск направят в суд.

Конфликт разгорелся после того, как общественник раскритиковал музыканта за покупку люксового автомобиля Bugatti стоимостью около полумиллиарда ₽ и призвал ответить за демонстрацию роскоши. В ответ Тимати публично оскорбил главу ФПБК, использовав нецензурную лексику.

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