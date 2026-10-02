Тратите деньги зря? Терапевт объяснила, чем лечить простуду на самом деле

Врач-терапевт Светлана Богманова заявила, что противовирусные препараты бесполезны при лечении и профилактике ОРВИ, а их покупка — пустая трата денег. Об этом она рассказала « Новому Дню ».

По словам специалиста, большинство таких средств, рекламируемых от простуды, содержат интерферон, стимуляторы его выработки или иммуномодуляторы. Однако в мире их не применяют, поскольку организм справляется с простой инфекцией самостоятельно и вырабатывает интерферон без поддержки. Исследования подтверждают неэффективность этих препаратов.

Люди принимают их по инерции: когда-то выписал врач, кто-то сказал, что помогло. В шутке о том, что с препаратом простуда проходит за 7 дней, а без него длится неделю, лишь доля шутки — деньги будут потрачены зря. При неосложнённом ОРВИ врачи рекомендуют симптоматическую помощь: жаропонижающее при очень высокой температуре, промывание носа изотоническим или гипертоническим раствором, полоскание горла при болях, обильное тёплое питьё и покой. Богманова добавила, что клиническую эффективность показали противовирусные препараты от ВИЧ, гепатита С, герпеса и гриппа.