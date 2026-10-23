Три-четыре часа между едой: диетолог объяснила, как перекусы мешают насыщению

Диетолог Мойсенко: перерыв между приемами пищи должен составлять 3–4 часа

Общество

Перерыв между приемами пищи должен составлять от трех до четырех часов. Об этом в разговоре с ИС «Вести» заявила диетолог Римма Мойсенко. По словам врача, продукты, которые обеспечивают быстрое и продолжительное насыщение, позволяют сократить количество спонтанных перекусов и удлинить время между едой.

Мойсенко отметила, что сегодня чаще всего рекомендуется придерживаться именно такого интервала — от трех до четырех часов. Она также подчеркнула важность понимания того, какие продукты способствуют достаточно быстрому насыщению и как долго оно будет сопровождать человека.

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