Три-четыре часа между едой: диетолог объяснила, как перекусы мешают насыщению

Перерыв между приемами пищи должен составлять от трех до четырех часов. Об этом в разговоре с ИС « Вести » заявила диетолог Римма Мойсенко. По словам врача, продукты, которые обеспечивают быстрое и продолжительное насыщение, позволяют сократить количество спонтанных перекусов и удлинить время между едой.

Мойсенко отметила, что сегодня чаще всего рекомендуется придерживаться именно такого интервала — от трех до четырех часов. Она также подчеркнула важность понимания того, какие продукты способствуют достаточно быстрому насыщению и как долго оно будет сопровождать человека.