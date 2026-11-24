Россияне могут встретить Новый год и январские праздники за границей без визы. Список направлений « Газете.Ru » назвали специалисты сервиса OneTwoTrip.

В Таиланде безвизовый въезд действует до 60 дней. В январе море у побережья прогревается до +29°C, тропические ливни заканчиваются. Помимо Пхукета эксперты советуют рассмотреть острова Пхи-Пхи, Симиланские острова и тихий Яо-Ной. Из Москвы и регионов выполняют десятки прямых рейсов.

В китайский Харбин россияне могут ездить без визы до 30 дней. Главный повод для поездки — Международный фестиваль льда и снега с ледовыми дворцами и башнями, подсвеченными миллионами огней.

В Боснию безвизовый въезд разрешен до 30 дней. Страну выбирают за атмосферу старой Европы, невысокие цены и природу: можно погулять по зимнему Сараеву, попробовать кофе в турке и балканскую кухню. Любителям активного отдыха подойдет горнолыжный курорт Яхорина.

В Аргентине безвиз действует до 90 дней. В январе там разгар лета: Новый год можно встретить в Буэнос-Айресе, затем посмотреть танго в районе Ла-Бока, водопады Игуасу или ледники Патагонии.

В Грузии безвизовый въезд разрешен на год. Мягкая зима в Тбилиси подходит для прогулок и знакомства с хинкали и хачапури, а до горнолыжного Гудаури добираться пару часов на машине.