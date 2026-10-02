Цены на виноград выросли, а урожай задержался: что происходит на Кубани?

Эксперт Черепнин: виноделы Кубани перестраивают заготовки под белые вина

Общество

Виноделы Кубани перестраивают заготовки под белые вина. Об этом «КП-Кубань» сообщил начальник отдела по виноградарству и винодельческой промышленности регионального Минсельхоза Симон Черепнин.

По его словам, на смену популярности красных вин пришёл спрос на лёгкие белые ароматичные сорта, поэтому производители закладывают больше белых виноградников. Цены на виноград при этом выросли на 5–7%.

Черепнин также отметил, что нынешний уборочный сезон стартовал на 12–14 дней позже обычного. На фоне засушливого лета ягоды потеряли в весе, из-за чего аграрии аккуратно оценивают перспективы и рассчитывают на урожай уровня 2025 года.

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