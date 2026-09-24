Упало дерево на машину: юрист Багян объяснил, как получить компенсацию и не остаться ни с чем

Водители, чьи автомобили пострадали от упавших деревьев, могут претендовать на компенсацию через суд или страховую компанию. Об этом « Абзацу » рассказал юрист Сергей Багян. По его словам, первым делом необходимо вызвать сотрудников полиции для фиксации происшествия.

До их приезда автовладельцу следует самостоятельно сделать фото- и видеозаписи с общим планом и повреждениями, найти свидетелей и проверить наличие уличных камер. Также нужно выяснить, в чьей собственности находится участок, где росло дерево. Багян уточнил: если машина была припаркована и дерево упало не во время движения, нужно зафиксировать факт происшествия и описать все повреждения, не трогая то, что лежит на автомобиле. Отдельно следует запечатлеть состояние ствола и веток.

Для получения компенсации юрист рекомендовал привлечь независимую экспертную организацию для оценки стоимости ремонта. При наличии полиса каско с риском падения предметов следует обращаться напрямую в страховую компанию. Если падение произошло из-за ненадлежащего обслуживания зеленых насаждений, можно попытаться урегулировать вопрос в досудебном порядке либо обратиться с комплектом доказательств в суд.