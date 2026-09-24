Упало дерево на машину: юрист Багян объяснил, как получить компенсацию и не остаться ни с чем
Юрист Багян: за упавшее на машину дерево можно получить компенсацию
Водители, чьи автомобили пострадали от упавших деревьев, могут претендовать на компенсацию через суд или страховую компанию. Об этом «Абзацу» рассказал юрист Сергей Багян. По его словам, первым делом необходимо вызвать сотрудников полиции для фиксации происшествия.
До их приезда автовладельцу следует самостоятельно сделать фото- и видеозаписи с общим планом и повреждениями, найти свидетелей и проверить наличие уличных камер. Также нужно выяснить, в чьей собственности находится участок, где росло дерево. Багян уточнил: если машина была припаркована и дерево упало не во время движения, нужно зафиксировать факт происшествия и описать все повреждения, не трогая то, что лежит на автомобиле. Отдельно следует запечатлеть состояние ствола и веток.
Для получения компенсации юрист рекомендовал привлечь независимую экспертную организацию для оценки стоимости ремонта. При наличии полиса каско с риском падения предметов следует обращаться напрямую в страховую компанию. Если падение произошло из-за ненадлежащего обслуживания зеленых насаждений, можно попытаться урегулировать вопрос в досудебном порядке либо обратиться с комплектом доказательств в суд.