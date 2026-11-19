‎В Татарстане зафиксирован рост числа жалоб на некачественные косметологические услуги. Об этом стало известно на совещании в Казани, посвященном защите прав потребителей, где был рассмотрен шокирующий случай: жительница Набережных Челнов провела процедуру по увеличению губ несовершеннолетней девушке.

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлия Булатова подчеркнула, что этот инцидент наглядно демонстрирует необходимость тщательной проверки не только товаров, но и квалификации специалистов, оказывающих услуги. По ее словам, доверие к рынку должно подкрепляться как государственным контролем, так и грамотностью самих потребителей.

Ключевым инструментом обеспечения безопасности остается система маркировки «Честный знак», позволяющая отследить путь продукции от производителя до прилавка. На данный момент обязательной маркировке подлежат 38 групп товаров, 35 из которых находятся в зоне ответственности Роспотребнадзора. Анализ данных государственного мониторинга уже позволил ведомству выдать более сотни предостережений с начала года.