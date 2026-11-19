Ведро с водой спасет урожай: агроном раскрыл необычный и бесплатный способ защиты овощей от мороза в погребе
Агроном Кузнецов: ведро с водой при замерзании выделит тепло и защитит овощи
Простое ведро с водой может стать эффективным средством защиты картофеля, моркови и свеклы от промерзания в погребе. Как передает NashGorod.ru, об этом рассказал агроном Алексей Кузнецов, объяснив метод физическими свойствами воды.
При замерзании вода выделяет значительное количество тепла (около 333 кДж на каждый килограмм), что позволяет сгладить резкие перепады температур и замедлить остывание помещения. Для этого лучше всего использовать устойчивую емкость объемом 10–12 литров, поставив ее в безопасном месте.
Однако агроном предупреждает: как только вода полностью превратится в лед, запас тепла иссякнет, поэтому при продолжительных сильных морозах одного ведра будет недостаточно. Также специалист категорически не рекомендует добавлять в воду соль, так как это снижает температуру замерзания и лишает метод смысла. Для надежной защиты урожая важно комплексно утеплять сам погреб.