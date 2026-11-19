Простое ведро с водой может стать эффективным средством защиты картофеля, моркови и свеклы от промерзания в погребе. Как передает NashGorod.ru , об этом рассказал агроном Алексей Кузнецов, объяснив метод физическими свойствами воды.

При замерзании вода выделяет значительное количество тепла (около 333 кДж на каждый килограмм), что позволяет сгладить резкие перепады температур и замедлить остывание помещения. Для этого лучше всего использовать устойчивую емкость объемом 10–12 литров, поставив ее в безопасном месте.

Однако агроном предупреждает: как только вода полностью превратится в лед, запас тепла иссякнет, поэтому при продолжительных сильных морозах одного ведра будет недостаточно. Также специалист категорически не рекомендует добавлять в воду соль, так как это снижает температуру замерзания и лишает метод смысла. Для надежной защиты урожая важно комплексно утеплять сам погреб.