В России стала доступна новая, увеличенная втрое дозировка препаратов на основе семаглутида для лечения ожирения. Как сообщает портал « Новый день », эндокринологи теперь могут назначать дозу в 7,2 мг пациентам, у которых снижение веса остановилось на фоне приема предыдущего максимального лимита в 2,4 мг в течение четырех и более недель.

Об этом на Евразийском международном медицинском форуме в Екатеринбурге рассказала доцент кафедры госпитальной терапии УГМУ, гастроэнтеролог медицинского центра «Кволити Мед» Регина Хлынова. По ее словам, ранее при отсутствии эффекта от терапии врачи были вынуждены переводить пациентов на препараты следующего поколения. Теперь же обновленная официальная инструкция позволяет сделать шаг сразу до 7,2 мг.

Специалист отметила, что такая схема помогает преодолеть «эффект плато», когда вес пациента перестает снижаться. Врачи уже обсуждают этот протокол на профессиональных площадках, вырабатывая единый клинический опыт ведения пациентов на высоких дозировках. По словам Хлыновой, появление новых инструментов позволяет расширять границы лечения ожирения и своевременно предотвращать дальнейший рост индекса массы тела, не дожидаясь усугубления ситуации.