Телеведущая Лариса Гузеева раскрыла детали напряженного рабочего графика на съемках своего проекта, отметив, что процесс часто затягивается до глубокой ночи. В социальных сетях артистка опубликовала видео со съемочной площадки, где представила свою команду: креативного продюсера Екатерину и режиссера Гурама, с которым она сотрудничает на протяжении 19 лет.

Несмотря на физическую усталость, ведущая призналась, что сталкивается и с психологическим давлением. По ее словам, режиссер позволяет себе повышать голос и использовать резкие выражения в ее адрес.

«Московское время — 2 часа 27 минут. Катя — мой креативный продюсер, и мой режиссер Гурам, с которым мы 19 лет… Вот этот вот самый Гурам, который меня посылает. <…> Но я терплю, потому что люблю его бесконечно и уважаю», — заявила Гузеева в своем микроблоге.

Позже к трансляции присоединилась продюсер проекта, которая подтвердила масштаб стоящих перед коллективом задач: несмотря на позднее время суток, съемочной группе предстояло отснять еще две полноценные программы.