В Бурятии оштрафовали местного жителя за незаконный выброс мусора на территории Тункинского национального парка. Как сообщили в администрации нацпарка, нарушителя из села Жемчуг задержала оперативная группа госинспекторов на Кыренском участке.

В своей объяснительной мужчина заявил, что отправился в лес за валежником, а мусор вывалил «случайно». Несмотря на это оправдание, в отношении него был составлен административный протокол по статье 8.39 КоАП РФ («Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях»).

Штраф для граждан по данной статье составляет от 3 до 4 тысяч рублей с возможной конфискацией орудий правонарушения. В Тункинском нацпарке напомнили, что складирование бытового, строительного или производственного мусора на охраняемых природных территориях категорически запрещено.