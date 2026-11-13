За несколько недель до праздников: можно ли похудеть к Новому году и почему нельзя форсировать

Эксперт Силина: интерес россиян к фитнесу перед Новым годом вырос на 12–15%

Общество

Предновогодняя атмосфера и планы на зимний отдых традиционно повышают интерес россиян к фитнесу на 12–15%. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

По ее словам, в Москве этому способствует в том числе ранняя подготовка города к праздникам — она создает настроение и стимулирует потребительскую активность. Немаловажный фактор — предстоящие новогодние отпуска: многие планируют провести их на курортах и заранее возвращаются к тренировкам.

Согласно исследованию Национального фитнес-сообщества, 77% занимающихся физической активностью делают это для поддержания здоровья, 61% — для профилактики возрастных изменений, 44% — для снижения или контроля веса. При этом 49% стараются тренироваться регулярно в течение всего года. Исследование провели в этом году, оно охватило более 12 тыс. человек из более чем 50 регионов России.

Силина подчеркнула, что сезонные факторы по-прежнему влияют на интерес к тренировкам, однако отношение к фитнесу становится более осознанным, а забота о здоровье постепенно превращается в устойчивую привычку. Что касается снижения веса к Новому году, здесь все индивидуально: результат зависит от возраста, состояния здоровья, особенностей организма и исходной подготовки. За оставшиеся недели вполне реально добиться первых результатов при регулярных тренировках и сбалансированном питании, но форсировать процесс не следует — важно, чтобы занятия приносили пользу, а достигнутое сохранялось и после праздников.

Читайте также

451 стелька и более 30 школ: в Японии раскрыли необычную серию краж

451 стелька и более 30 школ: в Японии раскрыли необычную серию краж

Сервисы доставки призвали развивать инфраструктуру при ужесточении правил для курьеров

Сервисы доставки призвали развивать инфраструктуру при ужесточении правил для курьеров

Нацпроект в действии: в Самарской области отремонтировали 90% плановых дорог

«Жизнь как день сурка». Лишь 5% россиян назвали свою жизнь разнообразной

«Жизнь как день сурка». Лишь 5% россиян назвали свою жизнь разнообразной

«Сгорело жилье, а теперь шанс»: пенсионер из Петербурга выиграл 10 млн рублей

Эксперт назвала допустимое время на домашние задания для школьников

Эксперт назвала допустимое время на домашние задания для школьников

Шиномонтаж в России подорожал на 12% за год

Шиномонтаж в России подорожал на 12% за год

Логистика в регионе: Минцифры Курской области разъяснило правила трекинга посылок

Чудеса целителей: 14 ноября православные чтят память святых Космы и Дамиана

Чудеса целителей: 14 ноября православные чтят память святых Космы и Дамиана

Пропавшего в Москве мужчину забили насмерть и завернули в пакет

Пропавшего в Москве мужчину забили насмерть и завернули в пакет

«Мода на отказ от вакцинации». Врач предложила штрафы для непривитых

«Мода на отказ от вакцинации». Врач предложила штрафы для непривитых

Брак обнаружили вовремя, а в суд обратиться не успели: покупателям хотят дать дополнительные три года

Брак обнаружили вовремя, а в суд обратиться не успели: покупателям хотят дать дополнительные три года