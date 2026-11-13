За несколько недель до праздников: можно ли похудеть к Новому году и почему нельзя форсировать

Предновогодняя атмосфера и планы на зимний отдых традиционно повышают интерес россиян к фитнесу на 12–15%. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

По ее словам, в Москве этому способствует в том числе ранняя подготовка города к праздникам — она создает настроение и стимулирует потребительскую активность. Немаловажный фактор — предстоящие новогодние отпуска: многие планируют провести их на курортах и заранее возвращаются к тренировкам.

Согласно исследованию Национального фитнес-сообщества, 77% занимающихся физической активностью делают это для поддержания здоровья, 61% — для профилактики возрастных изменений, 44% — для снижения или контроля веса. При этом 49% стараются тренироваться регулярно в течение всего года. Исследование провели в этом году, оно охватило более 12 тыс. человек из более чем 50 регионов России.

Силина подчеркнула, что сезонные факторы по-прежнему влияют на интерес к тренировкам, однако отношение к фитнесу становится более осознанным, а забота о здоровье постепенно превращается в устойчивую привычку. Что касается снижения веса к Новому году, здесь все индивидуально: результат зависит от возраста, состояния здоровья, особенностей организма и исходной подготовки. За оставшиеся недели вполне реально добиться первых результатов при регулярных тренировках и сбалансированном питании, но форсировать процесс не следует — важно, чтобы занятия приносили пользу, а достигнутое сохранялось и после праздников.