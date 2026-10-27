«За ними будущее»: биотехнолог назвал тренд на напитки для антистресса

Биотехнолог Хасанов: антистресс-напитки являются новым трендом

Общество

Безалкогольные напитки для расслабления и снижения стресса могут занять отдельную нишу на рынке функциональных продуктов и стать альтернативой традиционным вечерним напиткам. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил кандидат технических наук, специалист по пищевым биотехнологиям Артур Хасанов.

По его словам, потребителю интересны не только бодрость и энергия, но и возможность переключиться после рабочего дня, снизить субъективное напряжение, сохранив ясность мышления.

Хасанов подчеркнул, что заявления о расслабляющем действии таких напитков имеют научные основания, но важно разделять реальный физиологический эффект и маркетинговые обещания. Функциональные напитки — не БАД, не специализированное питание и тем более не лекарство. Среди перспективных ингредиентов он назвал L-теанин из зеленого чая, а также стандартизированные экстракты мелиссы, ромашки, шишек хмеля, шлемника байкальского, пассифлоры и шафрана. При этом эффект зависит от состава, дозировки и стандартизации по активному веществу: просто порошок растений не поможет. Магний, несмотря на роль в работе нервной системы, не гарантирует быстрого расслабляющего эффекта, а использовать один компонент малоэффективно.

По словам эксперта, ключевой вопрос — не наличие ингредиента, а его эффективная дозировка и сохранность в течение срока годности с учетом кислотности, термообработки и хранения. Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов сообщил, что за два года продажи воды в России выросли на 17% в натуральном выражении и на 52% в денежном, но доля функциональных напитков пока слишком мала, чтобы влиять на рынок. Создатель бренда Vitahub Николай Егин отметил смещение спроса от универсальных стимуляторов к продуктам с конкретной задачей, включая расслабление.

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