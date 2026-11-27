Священник Андрей Ковалев рассказал, что в храмах существуют так называемые черные иконы, и объяснил, как их хранят. Подробности он сообщил « Вечерней Москве ».

По его словам, часть религиозных изображений допустимо размещать в особых зонах храмов, куда обычных прихожан не пускают. Создание таких образов Ковалев назвал непростым делом: иконописцу нужны узкоспециальные знания и развитые профессиональные навыки.

Доступ к ним закрыт, пояснил священник, чтобы не допустить искаженного восприятия их духовного смысла. Если некоторые святыни вызывают чрезмерный интерес, это может порождать догадки и толки, не идущие на пользу. Отец Андрей посоветовал верующим не искать в предметах церковного обихода мистики: смысл икон в молитве и духовной жизни, а магии здесь нет.