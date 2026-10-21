Замкнутость, апатия и шутки о смерти: психиатр Шестаков назвал признаки, которые должны насторожить близких

Психиатр Шестаков: резкая замкнутость может быть признаком проблем

Общество

Врач-психиатр Антон Шестаков рассказал VSE42.Ru, что серьезные проблемы с психическим здоровьем иногда проявляются через изменения в привычках и поведении, которые замечают окружающие. По его словам, близким стоит обращать внимание на такие признаки и деликатно предлагать человеку помощь.

Специалист отнес к тревожным сигналам медленные ответы, трудности с концентрацией, странные убеждения — паранойю или идеи величия — и повторяющиеся фразы. Насторожить могут резкая замкнутость прежде общительного человека, пренебрежение собой и своими финансами, заметные изменения веса и нарушения сна. Важно замечать частые вспышки раздражения, апатию, трудности в учебе или работе, конфликты и социальную изоляцию. Отдельного внимания, подчеркнул Шестаков, требуют любые высказывания о смерти, даже если они звучат как шутка. Начинать разговор о помощи он советует без критики и обвинений.

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