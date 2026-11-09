Заплатили, чтобы он молчал: Лепс вспомнил самый легкий заработок в Сочи

Народный артист России Григорий Лепс в соцсетях рассказал о необычных эпизодах своих выступлений, вспомнив про самый легкий заработок и про то, как дольше всего находился на сцене.

По словам исполнителя, самые легкие деньги в жизни он получил в Сочи: в ресторан пришла компания и заплатила ему за то, чтобы он не пел и не мешал им разговаривать. Дату этого случая Лепс не указал, а пользователи предположили, что нестандартную просьбу озвучили в начале карьеры артиста.

Вторая история также произошла в Сочи. Свой личный рекорд по длительности выступления певец оценил в 8,5 часа: программа, по его словам, шла с 8 вечера до 4:30 утра. Таким образом, по словам самого Лепса, курортная сцена запомнилась ему двумя крайностями — выступлением, которое просили прекратить, и марафоном почти на девять часов.