Российский союз туриндустрии (РСТ) не получал массовых жалоб от российских туристов, приобретших круиз на лайнере Caribbean Princess через отечественных туроператоров. Об этом сообщила пресс-служба организации, сославшись на данные профильных экспертов.

Генеральный директор круизного центра «Инфофлот» и член комиссии по круизам РСТ Андрей Михайловский уточнил, что отсутствие официальных претензий не означает полного отсутствия россиян на борту. Пассажиры могли бронировать билеты самостоятельно, поэтому мониторинг ситуации продолжается. ‎Советник гендиректора «Боровицкого страхового общества» Кирилл Сгибнев также подтвердил, что обращений российских туристов к страховщикам в связи с инцидентом пока не зафиксировано.

Эксперт напомнил о правилах поведения в подобных ситуациях: при первых признаках недомогания необходимо немедленно обращаться к медицинскому персоналу судна и уведомлять свою страховую компанию или туроператора. При этом ожидание ответа от страховой не должно препятствовать получению срочной медицинской помощи.

‎Напомним, ранее стало известно о заболевании более 100 пассажиров и членов экипажа Caribbean Princess желудочно-кишечной инфекцией во время рейса по Карибскому бассейну. Точный возбудитель болезни пока не установлен.