«Жалоб нет, но россияне могут быть на борту»: РСТ прокомментировал ситуацию с болезнью пассажиров на круизном лайнере
РСТ: массовых жалоб от россиян по круизу на Caribbean Princess не поступало
Российский союз туриндустрии (РСТ) не получал массовых жалоб от российских туристов, приобретших круиз на лайнере Caribbean Princess через отечественных туроператоров. Об этом сообщила пресс-служба организации, сославшись на данные профильных экспертов.
Генеральный директор круизного центра «Инфофлот» и член комиссии по круизам РСТ Андрей Михайловский уточнил, что отсутствие официальных претензий не означает полного отсутствия россиян на борту. Пассажиры могли бронировать билеты самостоятельно, поэтому мониторинг ситуации продолжается. Советник гендиректора «Боровицкого страхового общества» Кирилл Сгибнев также подтвердил, что обращений российских туристов к страховщикам в связи с инцидентом пока не зафиксировано.
Эксперт напомнил о правилах поведения в подобных ситуациях: при первых признаках недомогания необходимо немедленно обращаться к медицинскому персоналу судна и уведомлять свою страховую компанию или туроператора. При этом ожидание ответа от страховой не должно препятствовать получению срочной медицинской помощи.
Напомним, ранее стало известно о заболевании более 100 пассажиров и членов экипажа Caribbean Princess желудочно-кишечной инфекцией во время рейса по Карибскому бассейну. Точный возбудитель болезни пока не установлен.