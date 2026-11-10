«Ждем, молимся!»: храм Александра Невского на «Алом поле» откроют 4 декабря

Епархия: храм Александра Невского в Челябинске откроют 4 декабря

Общество

Старинный храм святого благоверного князя Александра Невского в челябинском сквере «Алое поле» откроют для верующих 4 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

Открытие приурочили к Введению во храм Пресвятой Богородицы — большому православному торжеству, которое храм впервые после долгого перерыва разделит с горожанами.

Масштабная реконструкция храма началась в 2020 году за счет средств федерального бюджета. Сначала специалисты защитили здание от подтоплений, укрепили фундамент и восстановили кирпичную кладку. В декабре 2022 года митрополит Челябинский и Миасский Алексий освятил главный купол и крест.

Таким образом, по данным епархии, к началу зимы церковь на «Алом поле» впервые за многие годы примет прихожан — не только как объект реставрации, но и как действующий храм.

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