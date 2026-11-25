Попадающие в организм частицы полистирола могут способствовать развитию колоректального рака, нарушая состав кишечной микрофлоры и повреждая клетки кишечника. Об этом сообщает журнал Molecular Cancer.

К такому выводу пришли исследователи из Центрального Южного университета в Китае в ходе эксперимента на мышах. Ученые вводили грызунам вещества, провоцирующие развитие колоректального рака. Часть животных дополнительно получала с пищей частицы полистирола диаметром около 50 нанометров. Этот пластик широко используется при производстве пищевой упаковки, контейнеров и одноразовых стаканчиков.

С помощью флуоресцентных меток специалисты установили, что наночастицы преимущественно накапливались в толстом кишечнике, в частности в лизосомах — клеточных структурах, отвечающих за расщепление веществ. Воздействие нанопластика также сопровождалось повреждением микроворсинок кишечного эпителия, а у получавших частицы животных образовалось значительно больше опухолей.

Ученые обнаружили, что полистирол приводил к существенному сокращению численности полезных бактерий Faecalibaculum rodentium. Эти микроорганизмы вырабатывают пропионовую кислоту — вещество с противоопухолевыми свойствами. Нарушение этого процесса, по мнению исследователей, может создавать условия для развития рака.

Авторы отметили, что использованные в эксперименте дозы нанопластика значительно превышали объемы, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни.

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